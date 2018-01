Dois homens assaltaram na noite de segunda-feira uma farmácia em Trajouce, Cascais, e fugiram do local com o dinheiro da caixa registadora, disse à Lusa fonte da PSP.

“Os dois indivíduos assaltaram a farmácia em Trajouce. Ameaçaram que tinham em sua posse uma arma, apesar de nunca a mostrarem, e consumaram o assalto”, disse fonte da PSP.

Segundo a mesma fonte, o caso ocorreu pouco antes das 20:00 de segunda-feira, com os dois assaltantes a fugirem do local com o dinheiro que estava na caixa registadora, com a PSP a não revelar o valor em causa.

O caso está a ser investigado pelas autoridades.