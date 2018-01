A decisão foi divulgada pela ministra dos Negócios Estrangeiros do Equador, Maria Fernanda Espinosa.

A representante precisou que as autoridades de Quito decidiram conceder a cidadania a Assange enquanto procuram formas para lidar com a atual situação judicial do jornalista.

“A nacionalidade foi concedida em 12 de dezembro de 2017", referiu a chefe da diplomacia do Equador numa conferência de imprensa, explicando que o governo de Quito pediu às autoridades britânicas para atribuirem um estatuto diplomático, algo que foi recusado pelo executivo de Londres.

A recusa também foi hoje confirmada pela diplomacia britânica.