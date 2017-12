A Polícia de Segurança Pública adianta que, através da Escola Segura, contactou as escolas nas freguesias do Lumiar, Carnide e São Domingos de Benfica, as que considera serem as mais afetadas em relação ao estacionamento e recolha de alunos após o fim das aulas.

Numa informação colocada na escola, a direção daquele estabelecimento de ensino refere que decidiu, por “questões de segurança dos alunos”, terminar as aulas às 15:45 na sequência de um comunicado da PSP que alerta para “o risco elevado” do jogo, “que motiva deslocações em massa de adeptos e fortes condicionamentos de trânsito”.

No entanto, as ruas da Escola Básica Delfim Santos (ruas Maestro Frederico de Freitas e João de Freitas Branco) não vão ser encerradas temporariamente, mas devido à proximidade podem existir constrangimentos de trânsito.

Questionada sobre as medidas de segurança para o jogo, a PSP refere que são “em tudo semelhantes às que têm sido implementadas em todos os outros eventos deste tipo, com um dispositivo policial reforçado e controlo rigoroso do acesso ao recinto desportivo”.

O jogo de futebol entre o Benfica e o Sporting realiza-se às 21:30, da próxima quarta-feira, no Estádio do Sport Lisboa Benfica, coincidindo este ‘derby’ com o primeiro dia de aulas do segundo período letivo.

A agência Lusa contactou o diretor do Agrupamento de Escolas das Laranjeiras, da qual a Escola Básica Delfim Santos faz parte, mas tal não foi possível.