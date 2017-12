O escritor Gonçalo M. Tavares venceu hoje o Prémio Literário Vergílio Ferreira 2018, atribuído anualmente pela Universidade de Évora (UÉ), revelou à agência Lusa fonte da academia alentejana.

O vencedor do galardão foi decidido durante uma reunião, que terminou ao início da tarde, do júri do prémio, presidido pelo professor da UÉ Antonio Sáez Delgado e que integra ainda o escritor João de Melo, a crítica literária Maria da Conceição Caleiro e as professoras Ângela Fernandes e Cláudia Afonso Teixeira.

Instituído em 1996, o galardão distingue, anualmente, o conjunto da obra literária de um autor de língua portuguesa relevante no âmbito da narrativa e/ou ensaio.