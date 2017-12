O Estoril-Praia recebeu e venceu hoje o Desportivo das Aves por 3-2, em jogo da 15.ª jornada da I Liga de futebol, regressando às vitórias para o campeonato 11 jogos depois.

Lucas Evangelista, aos 42 minutos, Allano (51) e Cléber (67) foram os autores dos golos da equipa da ‘linha’, que também já não vencia há 13 jogos para todas as competições, tendo pelo Aves marcado Paulo Machado (45 e 90+3).

Com esta vitória, o Estoril abandona a última posição do campeonato e fica acima da linha de despromoção, no 16.º lugar com 11 pontos, enquanto o Aves é 13.º com 13.