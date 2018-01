"A monitorização realizada nos últimos anos mostrou que, de um modo geral, os níveis de oxigénio são superiores a 75% de saturação", o que é indicativo de "boa oxigenação da água", refere o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

Em resposta a questões da agência Lusa, acrescenta, no entanto, que "foram registados valores inferiores a este limite no estuário do Mondego e na Ria Formosa, em locais com baixa profundidade da coluna de água e no verão com temperaturas elevadas", uma diminuição que "poderá afetar a vida aquática causando mortalidade".

O instituto liderado por Miguel Miranda comentava um estudo elaborado por um grupo internacional de cientistas criado em 2016 pela comissão intergovernamental para os oceanos das Nações Unidas, o GO2NE, publicado na quinta-feira na revista Science.

Os investigadores concluíram que as áreas dos oceanos com água sem oxigénio aumentaram quatro vezes nos últimos 50 anos, ameaçando a sobrevivência de espécies de peixes e corais, uma situação que tem como causas as alterações climáticas e a poluição.