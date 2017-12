A população residente de golfinhos roazes corvineiros do estuário do Sado aumentou para 30 elementos devido ao nascimento de três novas crias em 2017, anunciou o Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas (ICNF).

Sereia, Lua e Bolinhas são as três novas crias da população de roazes corvineiros, que não só constitui um dos grandes motivos de atração para turistas nacionais e estrangeiros, mas também um elemento fundamental para diversas empresas de observação de golfinhos.

De acordo com o comunicado do ICNF, que optou por não divulgar antes estes nascimentos de modo a proteger as novas crias, a primeira das novas crias nasceu em junho, a segunda em agosto e a última em setembro.

O ICNF adianta ainda que a escolha dos nomes - Sereia, Lua e Bolinhas - foi efetuada por alunos do primeiro ciclo do ensino básico de uma escola da região, conforme decisão do Conselho Estratégico da Reserva Natural do Estuário do Sado, no distrito de Setúbal.

O instituto destaca "o interesse e o entusiasmo demonstrados pelas camadas mais jovens da população de Setúbal", que, segundo o ICNF, "refletem o interesse crescente sobre o grupo de golfinhos-roazes do Sado".

Uma equipa da Reserva Natural do Estuário do Sado, entidade sob tutela do ICNF, acompanha a comunidade de golfinhos roazes do estuário do Sado há cerca de 30 anos.