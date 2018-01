O estudo, divulgado pela universidade localizada em Vila Real, foi realizado em colaboração com o Instituto da Criança na Cidade, no âmbito do curso de mestrado em Arquitetura Paisagista.

“As crianças parecem conceber a rua como o espaço do automóvel, e por isso, considera-se urgente recentrar a rua nos peões e especificamente nas crianças, para os casos dos percursos casa-escola”, afirmou, em comunicado, a arquiteta paisagista Andreia Ramos, autora do trabalho.

A investigadora concluiu que as “ruas e avenidas são, por norma, desenhadas para o automóvel e raramente permitem um acesso atrativo e seguro entre casa e escola”.

No que diz respeito à mobilidade e interação social das crianças na cidade, refere que o grau de independência das crianças “é inexistente” e a sua vivência é “constantemente mediada pelos adultos, gerando receios relativamente à sua segurança pessoal e inibindo oportunidades para a descoberta e para a experiência”.

O estudo recomenda, por isso, uma “maior atenção ao conceito de zonas de coexistência, o que pressupõe a partilha dos espaços urbanos por diferentes utilizadores e tipos de meios de transporte”, devendo ser dada “prioridade ao peão e outros modos de deslocação suave”, nos percursos casa-escola.