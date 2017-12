A presidência Trump “é incrivelmente destabilizadora e certamente imprevisível”, declarou Mullen, que é um antigo almirante e que foi chefe das Forças Armadas do republicano George W. Bush e do democrata Barack Obama, no canal ABC.

“O Presidente escolheu claramente destabilizar […] e criar uma grande incerteza”, acrescentou o antigo militar, atualmente reformado.

“Aqueles que foram nossos amigos durante muitos anos têm dúvidas sobre a firmeza do nosso compromisso com eles” e “os nossos inimigos, aqueles que nos querem prejudicar, parecem tirar proveito dessa incerteza”, sublinhou.

“Existe uma atmosfera extremamente perigosa em toda essa incerteza, sobre como tudo isso vai terminar e, em particular […], com a Coreia do Norte”, acrescentou.