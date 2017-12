Em jogo está um jackpot de 126 milhões de euros.

A combinação vencedora do concurso 100/2017 do Euromilhões, sorteada esta sexta-feira, é composta pelos números 25 – 30 — 31 — 42 — 50 e pelas estrelas 2 e 11.

Chave do concurso 50/2017 do M1lhão, sorteada hoje, corresponde ao código JRQ 00259.

O prémio, no valor de um milhão de euros, saiu a um apostador do distrito do Lisboa.