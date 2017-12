A cantora norte-americana Joy Villa acusou o ex-chefe de campanha de Donald Trump, Corey Lewandowski, de apalpar as suas nádegas durante uma festa em novembro no hotel Trump International em Washington, de acordo com o site Politico.

Villa, de 31 anos, é uma confessa apoiante de Trump, tendo inclusive, comparecido durante a última edição dos Grammy's com um vestido com a inscrição "Make America Great Again", slogan da campanha do então candidato republicano.

Mas ao Politico, na passada sexta-feira, contou a história de como Corey Lewandowski lhe apalpou o rabo depois de posarem para uma foto na festa do primeiro aniversário da presidência de Donald Trump.

"Tinha um vestido prateado e calças apertadas e, depois da foto, apalpou-me o rabo com força", denunciou Villa. "Foi completamente degradante e chocante", disse.

A cantora também afirmou que falou na possibilidade — que foi demitido da campanha Trump em junho de 2016 — de denunciá-lo por assédio sexual, mas Lewandowski terá respondido: "Força, eu trabalho no setor privado", acabando por voltar a apalpar o seu rabo.

Villa, que pondera a possibilidade de concorrer às eleições na Flórida, acrescentou que hesitou em falar sobre o caso devido ao "poder e influência" de Lewandowski e ao seu relacionamento próximo com Trump. No entanto, assegurou que a recente onda de denúncias de conduta sexual inapropriada a fez reconsiderar.

Ao partilhar no Twitter a foto tirada com Lewandowski durante a festa, Villa escreveu: "Eu disse-lhe para parar, [mas ele] voltou a fazê-lo. Fiquei chocada e constrangida com o seu comportamento".