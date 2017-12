“Uma votação sobre a saída da União Europeia está explicitamente proibida”, garantiu hoje o líder do partido ultranacionalista (FPÖ, na sigla em alemão), Heinz-Christian Strache, durante a apresentação do programa do Governo hoje formalizado, ao lado do novo chanceler da Áustria, o líder do ÖVP, Sebastian Kurz.

Strache afirmou que o seu partido defende o “projeto de paz” que representa a UE, mas insistiu que defenderá as suas posições, por exemplo em relação ao princípio de subsidiariedade que procura garantir aos governos nacionais e regionais mais competências face a Bruxelas, ou contra as sanções à Rússia.

O líder do FPÖ reconheceu que o seu partido preferia ter mantido em aberto a possibilidade de saída da UE, mas acabou por ceder durante as negociações para formar o executivo com o Partido Popular.

Strache voltou a rejeitar as sanções de Bruxelas à Rússia devido à crise na Ucrânia — com a anexação russa da Crimeia — e desejou que a Áustria seja um “mediador” para conseguir que “Europa e Rússia voltem a aproximar-se”.