O FBI deteve esta sexta-feira, dia 22, um ex-marine, por estar alegadamente a planear um atentado, em São Francisco, durante o período do Natal, segundo avançam os media norte-americanos.

Segundo fontes do FBI citadas pelo The Washington Post, Everitt Aaron Jameson, de 26 anos, camionista de profissão, ter-se-ia inspirado no grupo extremista Estado Islâmico (EI).

De acordo com a declaração apresentada pelo agente especial do FBI Christopher McKinney, o antigo marine pretendia atacar o movimentado cais "Pier 39", um dos mais conhecidos pontos turísticos de São Francisco.

O suspeito terá confidenciado a agentes federais à paisana o seu plano para usar explosivos no local, onde há vários restaurantes, lojas e bares. O ataque iria decorrer entre os dias 18 e 25 de dezembro, porque "o Natal era a data perfeita para cometer o atentado".

O ex-marine terá dito ainda que não precisava de um plano de fuga, pois estava "pronto para morrer". Segundo o FBI, "o público nunca esteve em perigo iminente".

Jameson deve comparecer no tribunal no início de janeiro e, caso seja considerado culpado, pode ser condenado a uma pena até 20 anos de prisão.