“A Câmara Municipal agiu de boa-fé no quadro legal que o país colocou à disposição, agiu com a determinação e coragem de enfrentar o desafio que sentimos partilhado por toda a cidade, que é termos um serviço de Proteção Civil de excelência”, disse o presidente, na reunião de hoje da Assembleia Municipal.

Para hoje estava prevista a habitual informação escrita do presidente da Câmara na Assembleia Municipal, sendo que Medina optou por se dedicar a este assunto durante grande parte da intervenção, afirmando querer “clarificar e esclarecer” uma matéria “com importância para a vida da cidade e para o seu futuro”.

“Acatamos a decisão com respeito democrático, sem a questionar, a apoucar. Cumpriremos na íntegra, com diligência e não desistiremos de continuar a procurar as soluções necessárias nas quais eu acredito para proteger o orçamento da Proteção Civil dos ciclos económicos particularmente oscilantes que as receitas do município de Lisboa têm”, declarou.

O Tribunal Constitucional chumbou a Taxa Municipal de Proteção Civil de Lisboa, uma decisão datada de 13 de dezembro, mas que só hoje foi conhecida, pelo que o tema dominou grande parte da discussão da sessão plenária da AML, com as várias forças políticas a congratularem-se com o chumbo.