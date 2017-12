Falando aos jornalistas no final de uma reunião com a secretária de Estado da Administração e do Emprego Público, Maria de Fátima Fonseca, no Ministério das Finanças, em Lisboa, a presidente do STE, Helena Rodrigues, explicou que “há aqui uma série de questões de compatibilidade com os trabalhadores do setor privado”.

“O Estado, enquanto empregador, obrigava o empregador privado ao cumprimento de várias questões relativas à segurança e à saúde no trabalho, mas, enquanto empregador, desobrigava-se muito desse cumprimento, ou seja, não cumpria aquilo que propunha para os outros. Neste momento, aquilo que vem propor é que, efetivamente, com alguma alteração se passe a cumprir”, referiu a responsável.

De acordo com Helena Rodrigues, em causa estão “serviços comuns de segurança e saúde no trabalho”, nomeadamente relativos aos acidentes de trabalho.

“Há divergências entre aquilo que é a aplicação aos trabalhadores do setor privado e aos do setor público. Os trabalhadores do setor público, na sequência de um acidente em serviço, se tiverem a desvalorização das suas capacidades, não recebem qualquer valor enquanto estiverem no ativo”, apontou a presidente do STE.