A GNR deteve 113 pessoas, a maior parte por excesso de álcool, durante a primeira noite do ano em operações de fiscalização rodoviária, avançou hoje à agência Lusa fonte da corporação.

O oficial de operações no Comando-Geral da Guarda Nacional Republicana indicou que, entre a 00:00 e as 12:00, foram fiscalizados pelos militares daquela força de segurança em todo o país 3.717 condutores, 349 dos quais estavam com excesso de álcool.

Dos 349 condutores sob o efeito de álcool, 102 apresentavam uma taxa crime, pelo que ficaram detidos, além dos 11 automobilistas que foram apanhados a conduzir sem carta de condução, tendo também sido detidos, adiantou a mesma fonte da GNR.

A GNR detetou também 32 infrações por falta da inspeção periódica, seis por utilização do telemóvel durante a condução, 11 por excesso de velocidade, 14 por falta do cinto de segurança e quatro por desobediência ao sinal de paragem.