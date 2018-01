A Guarda Nacional Republicana deteve 16 pessoas durante uma festa com música eletrónica realizada no domingo em Almeirim, Santarém, indicou hoje a corporação.

Em comunicado, o comando territorial da GNR de Santarém adianta que 14 pessoas foram detidas por tráfico de droga e duas por posse de arma ilegal.

A GNR apreendeu também 300 doses de haxixe e dois instrumentos construídos “exclusivamente com o fim de serem utilizados como arma de agressão”, designadamente umas matracas e uma moca.

As detenções ocorreram no âmbito de uma operação de prevenção criminal direcionada para a segurança e policiamento de uma rave que decorreu no último dia do ano na herdade da Calha do Grou, em Almeirim, adianta a GNR

Segundo aquela força de segurança, os 16 detidos, com idades entre os 16 e os 32 anos, foram constituídos arguidos e sujeitos à medida de coação de termo de identidade e residência.

A GNR adianta ainda que nesta operação estiveram empenhados militares do destacamento territorial de Santarém e de Torres Novas, além do Destacamento de Intervenção.