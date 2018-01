O despacho de nomeação de José Alberto Gonçalves de Figueiredo para chefe de equipa multidisciplinar de aviação civil do Gabinete de Prevenção e Investigação de Acidentes com Aeronaves e de Acidentes Ferroviários (GPIAAF), foi publicado hoje em Diário da República, com efeitos a partir de 01 de fevereiro próximo.

O GPIAAF, criado em 01 de abril na sequência da junção dos gabinetes de Prevenção e Investigação de Acidentes com Aeronaves (GPIAA) com o de Investigação de Segurança e de Acidentes Ferroviários (GISAF), mantém os mesmos dois investigadores, que têm em mãos mais de uma centena de investigações, as quais têm transitado de ano para ano, desde 2012.

O GPIAAF surgiu após a exoneração, em janeiro do ano passado, do diretor do então GPIAA, pelo Ministério do Planeamento e das Infraestruturas, liderado pelo ministro Pedro Marques, por “desrespeito do Estatuto do Pessoal Dirigente do Estado" e por se opor “repetidamente” às orientações da tutela, razões contestadas por Álvaro Neves numa ação judicial que interpôs contra o Estado.

Desde 03 de fevereiro de 2017, dia em que Álvaro Neves abandonou o cargo, que o organismo não tinha um responsável pelo ramo da aviação.

Em 16 de novembro do ano passado foi publicado, em Diário da República, o despacho a determinar que a dotação de investigadores para exercer funções no GPIAAF “é de quatro investigadores, na área da investigação de acidentes com aeronaves”.