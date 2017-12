O Governo remeteu hoje à Comissão de Recrutamento e Seleção para a Administração Pública (CReSAP) uma proposta de nomeação de três vogais para o Conselho de Administração da Autoridade Nacional de Comunicações (ANACOM).

Segundo um comunicado do Ministério do Planeamento e Infraestruturas, tutelado por Pedro Marques, os três vogais propostos são João Miguel Coelho, Paula Meira Lourenço e Sandro Mendonça.

João Miguel Coelho é economista do Banco de Portugal e coordena a Unidade Técnica de Apoio Orçamental (UTAO) desde julho de 2012, Paula Meira Lourenço é jurista na Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM) desde 2002 e Sandro Mendonça é professor de Economia no ISCTE e professor convidado no ISEG - Instituto Superior de Economia e Gestão.

O processo de designação dos vogais do Conselho de Administração da ANACOM ainda terá de incluir audições na Assembleia da República e recorde-se que, em julho passado, a comissão parlamentar de Economia, Inovação e Obras Públicas chumbou dois dos nomes propostos pelo Governo para o regulador das comunicações pelas ligações à PT/Altice, e um terceiro por falta de experiência.

Na altura, apenas o nome de João cadete de Matos, proposto para presidente do regulador, foi aprovado na Comissão de Economia, Inovação e Obras Públicas, acabando por iniciar o mandato em agosto.