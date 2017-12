Inicialmente, os serviços consulares portugueses em França confirmaram junto das autoridades francesas que não havia portugueses entre as vítimas mortais e os feridos em estado “muito grave”, que resultaram do acidente. Todavia, ao início da tarde desta sexta-feira, na rede social Twitter, o ministério dos Negócios Estrangeiros confirmava a existência de uma criança portuguesa entre as vítimas mortais deste acidente.

Uma criança portuguesa de 11 anos está, então, entre as vítimas mortais da colisão entre um autocarro e um comboio, na quinta-feira, no sudoeste de França.

"Temos a lamentar uma vítima. Uma criança com 11 anos de idade. As autoridades francesas, na quinta-feira à noite não davam informação de que existiam portugueses neste acidente. Durante esta manhã recebemos a informação de que havia um ferido e entretanto recebemos a notícia de que acabou por falecer esta criança", afirmou José Luis Carneiro, secretário de Estado das Comunidades.

O governante, que falava aos jornalistas à margem do II Encontro de Investidores da Diáspora, que decorre até sábado, em Viana do Castelo, adiantou que "os serviços consulares estão em contacto com a família e estão a procurar apurar se, eventualmente, existirá mais algum ferido, vítima deste acidente".

"Agora compete-nos acompanhar a família e prestar-lhes todo o apoio necessário e indispensável para minorar a dor sentida", disse.

O secretário de Estado das Comunidades disse que "por regra, não é identificado o local de origem das vítimas" por dever de reserva.

José Luís Carneiro quis, atendendo à quadra natalícia, reforçar "a importância em haver todo o cuidado nas deslocações e são muitos milhares de portugueses que regressam a Portugal", para a quadra natalícia.

"Quer na vinda, quer depois no regresso, todos os cuidados são poucos, todos os cuidados devem ser tidos em consideração", frisou.

Segundo a France Presse, o autocarro escolar, que levava cerca de 20 adolescentes do Collège Christian-Bourquin, na vila de Millas (Pirinéus Orientais), com 13 a 17 anos, foi atingido por um comboio perto da fronteira com o Espanha e ficou cortado a meio.