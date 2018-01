Duas dezenas de habitantes da localidade de Ribeira da Isna, em Oleiros, vão executar com meios próprios a limpeza dos terrenos à volta daquele aglomerado populacional, foi anunciado esta quinta-feira.

Em comunicado enviado à agência Lusa, o município de Oleiros, no distrito de Castelo Branco, explica que a iniciativa partiu de um grupo com duas dezenas de populares da Ribeira da Isna, que decidiram executar, por iniciativa própria e com os seus próprios meios, uma faixa de proteção de 100 metros à volta do aglomerado populacional.

Esta localidade, pertencente à freguesia de Isna, não foi afetada pelos incêndios de 2017, facto que acabou por incentivar os residentes a tomaram medidas preventivas para que estejam em segurança.

Os moradores reuniram recentemente com representantes do município de Oleiros, técnicos do gabinete técnico florestal, GNR e bombeiros locais, onde lhes foi explicada a legislação em vigor para a correta execução das faixas de gestão de combustível.

As intervenções dos populares vão ficar concluídas até ao dia 30 de abril.

A Câmara de Oleiros acabou por disponibilizar, além da ajuda técnica, meios para destroçamento dos sobrantes apenas após as intervenções dos proprietários.