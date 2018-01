A representante de Weinstein, Sallie Hofmeister, disse ao jornal The Arizona Republic, numa resposta escrita, que o artigo do TMZ “era rigoroso”, mas declinou tecer comentários adicionais.

Nas últimas semanas, vários meios de comunicação social têm referido que Weinstein, de 65 anos, se encontra no centro de reabilitação The Meadows, situado na localidade de Wickenburg e que oferece tratamentos à adição sexual, de acordo com o seu ‘site’.

O escândalo em torno de Weinstein causou um verdadeiro terramoto nos Estados Unidos, levando numerosas mulheres do mundo do espetáculo e da política a denunciar casos de assédio e abuso sexual, inspirando o movimento “Me Too” (“Eu Também”).

O escândalo estalou na sequência de uma investigação do The New York Times, com o jornal a revelar testemunhos de diversas alegadas vítimas de conduta sexual inapropriada por parte do influente produtor.

Até 80 mulheres acusaram Weinstein de assédio e abusos sexuais.

O produtor está a ser investigado em Nova Iorque por uma alegada violação cometida há anos, foi despedido da empresa de cinema independente que cofundou e foi também expulso da Academia de Hollywood.