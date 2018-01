O segundo período de candidaturas aos Estágios Profissionais do Instituto do Emprego e Formação Profissional (IEFP), medida que conta com uma dotação orçamental de 36,65 milhões de euros, termina hoje às 18:00.

Segundo informação publicada na página do IEFP, o segundo período de candidaturas, que arrancou em 15 de novembro de 2017, termina hoje, podendo candidatar-se pessoas singulares ou coletivas, do setor privado, com ou sem fins lucrativos.

A dotação orçamental para o segundo período de candidaturas é de 36,65 milhões de euros, semelhante à verba afeta à primeira fase, que decorreu entre maio e julho de 2017 e em que o IEFP recebeu 13.906 candidaturas, correspondentes a 17.086 estágios.

Os estágios têm a duração de nove meses e dirigem-se a desempregados inscritos no IEFP, sobretudo jovens entre os 18 e os 30 anos de idade ou desempregados de longa duração (há mais de 12 meses no desemprego), entre outras situações.

Os estagiários têm direito a uma bolsa mensal, que varia em função do seu nível de qualificação, fixando-se entre os 428,9 euros (equivalente a um Indexante de Apoios Sociais) para um estagiário com o ensino básico e os 750,5 euros (1,75 IAS)para um estagiário com doutoramento. Têm ainda direito a refeição ou subsídio de refeição nos dias de estágio, a transporte ou subsídio de transporte.

O IEFP apoia no pagamento das bolsas de estágio (suporta 65% ou mais destes valores, dependendo da tipologia do destinatário e do promotor), comparticipando ainda subsídios de alimentação e seguros de acidentes, e despesas de transporte nos casos aplicáveis. A entidade empregadora cobre a parte restante dos custos (cerca de 35% do total) e é responsável pelo pagamento da Taxa Social Única que incide sobre a bolsa.

As candidaturas devem ser apresentadas no portal do IEFP.

Para 2018, o IEFP também já definiu o prazo das candidaturas aos Estágios Profissionais, que irão realizar-se em quatro períodos distintos: de 01 de fevereiro a 01 de março; de 01 de maio a 01 de junho; de 01 de julho a 31 de julho; e de 01 de outubro a 02 de novembro.