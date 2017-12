O Instituto Português do Mar e da Atmosfera emitiu um aviso amarelo para as ilhas do grupo ocidental dos Açores, que vai vigorar entre hoje à noite e sábado de manhã, devido a agitação marítima, vento e chuva.

O mau tempo afetará as ilhas das Flores e do Corvo entre as 21:00 locais (mais uma hora em Lisboa) e as 09:00 de sábado.

O aviso amarelo é o terceiro mais grave numa escala de quatro e representa uma situação de risco para determinadas atividades dependentes da situação meteorológica.

No grupo central, as capitanias dos portos de Angra do Heroísmo e da Praia da Vitória, nos Açores, alertaram hoje para a previsão de ondas superiores a seis metros, a partir de sábado, nas ilhas Terceira e Graciosa.