Um incêndio atingiu, na manhã deste sábado, o jardim zoológico de Londres, informaram os bombeiros e o estabelecimento, que indicou que um animal está desaparecido.

"Dez veículos e 72 bombeiros foram chamados para combater um incêndio num snack-bar e numa loja do complexo do jardim zoológico de Londres. Cerca de três quartos da loja e metade do telhado do café estão em chamas", indicou a brigada pouco antes das 08h30 no seu site.

O fogo foi controlado por volta das 09h16.

"Os bombeiros trabalharam arduamente para controlar o fogo o mais rapidamente possível e evitar que se espalhasse para os recintos dos animais vizinhos", declarou um responsável dos bombeiros, citado em comunicado.

O zoo indicou que um porco-formigueiro, um mamífero da África, está "atualmente desaparecido".

A equipa do jardim zoológico que mora no local "começou imediatamente a mover os animais para um lugar seguro", indicou o zoológico, acrescentando que "vários membros da equipa, chocados, e inalando fumos, precisaram receber atendimento médico no local".

A causa do incêndio ainda não foi determinada.

O jardim zoológico de Londres informou que permanecerá fechado ao público este sábado e "e até novo aviso".

"Estamos a trabalhar em estreita colaboração com os investigadores para determinar a causa do incidente".

Inaugurado em 1828 e localizado no Regent's Park, é muito popular entre os turistas.