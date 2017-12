As bandas Anjos e Quinta do Bill e os cantores José Cid, Pedro Tatanka e Fernando Daniel vão atuar em Oliveira do Hospital, no sábado, num concerto solidário de apoio às vítimas dos incêndios.

Estes artistas estarão juntos no pavilhão municipal da cidade, no distrito de Coimbra, às 22:00, para um espetáculo cuja receita de bilheteira “reverte integralmente a favor das vítimas dos incêndios” de 15 e 16 de outubro, segundo uma nota da autarquia. Oliveira do Hospital foi um dos municípios mais atingidos pelos fogos que lavraram na região Centro, há dois meses, tendo registado 12 mortos e 98 milhões de euros de prejuízos, além de cerca de 500 habitações (de primeira e segunda habitação e também devolutas), 108 empresas e 480 postos de trabalho afetados, entre outros danos materiais e humanos. “Nunca conseguiremos exprimir por palavras o nosso sentimento de gratidão para com os portugueses e todos os cidadãos de diversas nacionalidades”, cujos apoios diversos, “numa gigantesca e impressionante manifestação” de solidariedade, “continuam a chegar” ao concelho mais de dois meses depois, disse hoje o presidente da Câmara, José Carlos Alexandrino, à agência Lusa. “Com o heroico povo oliveirense, temos trabalhado e continuaremos a trabalhar de forma intensa para que Oliveira do Hospital possa reerguer-se”, adiantou o autarca, que cumpre um terceiro e último mandato, sempre eleito pelo PS na condição de independente. Com entradas por 10 euros, o concerto é organizado pelo município, numa parceria com a Agência para o Desenvolvimento Integrado (ADI) de Tábua e Oliveira do Hospital e a produtora de eventos Malpevent. Os bilhetes podem ser comprados no balcão único da Câmara de Oliveira do Hospital, Posto de Turismo, bibliotecas e piscinas municipais.