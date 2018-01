“Em junho de 2017, foi apresentado ao gabinete do secretário de Estado do Tesouro, um pedido no sentido de isentar o IPL em 50% da receita, de modo a poder avançar com a construção do novo edifício. Esta intenção foi comunicada, de igual modo, à secretaria Geral da Educação e Ciência, que, entretanto, solicitou autorização da venda do atual edifício da ESD ao Conselho Geral do IPL. A decisão do Conselho Geral de autorizar a venda do imóvel foi comunicada à Secretaria Geral da Educação e Ciência, estando a aguardar resposta”, lê-se num esclarecimento do IPL hoje enviado à Lusa.

A nota do IPL acrescenta ainda que “nesta data está em curso o processo de avaliação do edifício da ESD, por parte da Direção Geral do Tesouro e Finanças, para efeitos da sua futura alienação”.

O esclarecimento do IPL surge na sequência de declarações à Lusa do gabinete da secretária de Estado da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, Fernanda Rollo, que pediu ao presidente do IPL uma “solução urgente” para a ESD e afirmou que desde que o Governo tomou posse nunca chegou ao gabinete da secretária de Estado "nenhum pedido do IPL sobre o assunto das instalações desta escola".