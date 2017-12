Em carta enviada à direção da NBA, o ministro israelita dos desportos, Miri Regev, exigiu a retirada “imediata” da menção, considerando que constituía uma “interferência grosseira e flagrante, em contraste com a posição oficial da administração americana e as declarações do presidente Donald Trump, que ainda agora reconheceu Jerusalém como capital de Israel”.

“Não estamos na origem da lista que aparece no site, e, assim que fomos informados, o site foi atualizado”, justificou-se um porta-voz da NBA, Mike Bass, que pediu “desculpas por esta lista errada”.

O governante israelita referiu-se mesmo à Palestina como um “estado imaginário” e considerou que a palavra “ocupado” é suscetível de “causar dano e distorcer os factos e a realidade histórica”.

O site em inglês foi modificado e agora menciona “Territórios palestinianos”.

Todos os anos, adeptos da NBA em todo o mundo podem votar para escolher os basquetebolistas que vão disputar o tradicional jogo All Star, cuja próxima edição vai decorrer em fevereiro em Los Angeles.