O treinador do Sporting, Jorge Jesus, deixou hoje de fora dos convocados os internacionais portugueses William Carvalho e Gelson Martins, para o jogo com o Cova da Piedade, dos quartos de final da Taça de Portugal de futebol.

Na lista de convocados, hoje divulgada, os dois internacionais não constam da lista, com o técnico a dar descanso a dois habituais titulares.

Entre os 18 convocados, nota para a entrada do brasileiro Mattheus Oliveira, sendo que o francês Mathieu e o italiano Piccini continuam de fora por lesão.

Nenhum dos três reforços do Sporting anunciados na janela de transferências de inverno, Rúben Ribeiro (Rio Ave), Wendel (Fluminense) e Josip Misic (Rijeka), consta dos convocados de Jesus.

Cova da Piedade e Sporting disputam hoje, pelas 20:30, o acesso às meias-finais da Taça de Portugal, no Estádio do Bonfim, num jogo com arbitragem de Rui Costa, da Associação de futebol do Porto.

Lista de 18 convocados:

Guarda-redes: Rui Patrício e Romain Salin.

Defesas: André Pinto, Ristovski, Tobias Figueiredo, Fábio Coentrão e Sebastián Coates.

Médios: João Palhinha, Mattheus Oliveira, Bruno César, Bruno Fernandes, Acuña, Battaglia e Bryan Ruiz.

Avançados: Iuri Medeiros, Bas Dost, Daniel Podence e Seydou Doumbia.