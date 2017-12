O Estádio Municipal de Oeiras vai receber, em 10 e 11 de julho, os concertos de Kiss, Megadeth e Scorpions, anunciou hoje a promotora Everything is New.

Os concertos de Kiss e Megadeth vão realizar-se no dia 10 de julho, enquanto os Scorpions tocam no dia seguinte, estando os bilhetes para os dois eventos já à venda, com preços entre os 39 e os 65 euros.

Em comunicado, a promotora sublinha que esta será a segunda vez que os Kiss tocam em Portugal, 35 anos depois do concerto no Dramático de Cascais, que aconteceu a 11 de outubro de 1983, quando abriram com “Creatures of the Night” e encerraram, já em ‘encore’, com “Rock and Roll All Nite”, segundo a lista disponível na plataforma Setlist.

Já os Megadeth, de Dave Mustaine, voltam a Portugal sete anos depois da última atuação, que aconteceu com Slayer no então chamado Pavilhão Atlântico, em Lisboa. A banda lançou, em 2016, “Dystopia” e tinha planos para entrar em estúdio no final deste ano.

Por seu lado, os Scorpions têm sido presença assídua em Portugal, tendo tocado no festival Marés Vivas em julho deste ano.