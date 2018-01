O Presidente francês, Emmanuel Macron, manifestou ao seu homólogo iraniano, Hassan Rohani, a sua "preocupação" pelo "número de vítimas nas manifestações" nos últimos dias no Irão e apelou "ao retorno da paz", revelou hoje a Presidência francesa.

Numa conversa telefónica, os dois Presidentes adiaram para outra altura a visita a Teerão, capital do Irão, que o chefe da diplomacia francesa, Jean-Yves Le Drian, ia fazer no final desta semana, referiu o Palácio do Eliseu.

As manifestações no Irão começaram em 28 de dezembro, na cidade de Machhad, no nordeste do país.

A corrupção e as precárias condições de vida motivaram os protestos, que, de acordo com a televisão estatal iraniana, provocou a morte de 21 pessoas e mais de 450 detidos.