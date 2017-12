“Atualmente a Lusa, cada vez o maior difusor de notícias em Portugal, através do contrato de prestação de serviços celebrado com o Estado, tem um projeto que valoriza o jornalismo que a caracteriza e a missão pública que lhe está atribuída, que se define por um jornalismo independente, pluralista, isento e rigoroso, cada vez mais importante e fundamental numa época caracterizada pelas ‘fake news” e o conceito de pós verdade”, acrescentou.

“É nesse contexto que se explica a nossa decisão de assinar recentemente um protocolo com o CENJOR direcionado à formação dos órgãos de comunicação social locais e regionais e à promoção da literacia mediática e é nesse contexto também que se explica o destaque e a importância que demos à Lusa”, prosseguiu o ministro da Cultura, que tutela a comunicação social.

O governante falava na conferência do Dia Nacional da Imprensa, que hoje debate “O papel e o digital: que modelos de negócio” e “‘Fake news': como manipular a Internet”, organizado pela Associação Portuguesa de Imprensa (API) e que decorre em Lisboa.

“Em relação às chamadas ‘fake news’ [notícias falsas], além dos aspetos de prevenção que podem passar pelas grandes plataformas da Internet, acreditamos que a melhor maneira de combater as notícias falsas, mais que pela sua supressão, passa sim pela produção de mais notícias verdadeiras, o que implica necessariamente o fortalecimento dos jornais, do jornalismo e dos jornalistas, além de um maior nível de literacia mediática”, disse Luís Filipe Castro Mendes.

“Depois de anos de carência em que viu os seus recursos completamente exauridos este Governo proporcionou à Lusa financiamento adequado e estável, atribuindo-lhe uma indemnização compensatória com um aumento de 20,3% face a 2015, atribuída a três anos, aumento que nesta magnitude não se verificou em mais nenhuma entidade ou empresa pública neste país”, salientou Luís Filipe Castro Mendes.

O governante salientou que, “tendo em conta que grande parte da informação recebida pelos cidadãos é veiculada pela comunicação social e pela imprensa” em particular, quer nacional, quer local e regional, “torna-se evidente a sua importância para a subsistência do nosso sistema político democrático”, disse.

“Para comprovar se as nossas democracias respondem ao que delas se espera, devemos verificar o estado da informação de interesse geral nos nossos países e perguntarmo-nos se como cidadãos recebemos informação apropriada e suficiente para formarmos juízos fundamentados sobre a vida pública, a sua gestão e a sua orientação”, considerou o ministro.

“Entendemos o papel da imprensa como crucial para a subsistência do nosso sistema democrático, pelo que o direito de informar, de se informar e de ser informado, sem impedimentos, nem discriminações, com rigor e isenção no respeito pelo pluralismo, continuará a ser um aspeto fundamental da ação deste Governo”, concluiu.