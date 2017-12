Após o cardeal patriarca, Manuel Clemente, ter celebrado uma missa na cantina da Universidade de Lisboa, na presença do Presidente da República, no âmbito do programa da 29.ª Festa de Natal da Comunidade Vida e Paz, o responsável máximo desta comunidade fez um breve discurso de elogio à ação política do atual chefe de Estado.

"Para esta 29.ª festa Natal, os membros da Comunidade Vida e Paz começaram a reunir-se logo em fevereiro, num trabalho de loucos. Isto é um vírus bom que nos contagia e temos muito a agradecer ao Presidente da República: ele tem sido a voz daqueles que não têm tido voz", declarou o responsável, com muitas dezenas de cidadãos sem-abrigo a aplaudirem de forma entusiástica estas palavras.

Marcelo Rebelo de Sousa reagiu pouco depois ao elogio, sustentando junto dos jornalistas que o Presidente da República, no exercício das suas funções, "tem de ser precisamente isso: a Voz dos sem voz".

"Aqueles que têm peso social, económico e político manifestam-se nas ruas ou chegam à comunicação social. Mas há muitos sem voz, como os sem-abrigo, ou os cidadãos afetadas pelos incêndios", observou.