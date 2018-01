A filantropa, que em 2013 se tornou na primeira mulher portuguesa a alcançar o cume do monte Evereste, recebeu recentemente a confirmação oficial de que somou o seu sétimo recorde mundial após ter completado seis triatlos Ironman em seis continentes diferentes em apenas 56 dias.

O esforço para completar o desafio deixou lesionada durante vários meses a antiga assistente de bordo, mentora da Fundação Maria Cristina, que financia a educação de crianças pobres do Bangladesh.

Mas em setembro começou a planear uma nova campanha para o que apelida de "angariação de fundos radical" porque precisa do dinheiro para falta para pagar as propinas e refeições de 40 das 124 crianças que tem a cargo para começarem as aulas em janeiro numa escola em Dhaka.

"Há pessoas que fazem desafios semelhantes e dizem que é para caridade, mas não é sempre verdade, geralmente fazem isso para realizar um sonho ou um desejo. Sinceramente, eu faço estas coisas para manter a Fundação, eu preciso de publicidade", garantiu, em entrevista à agência Lusa por email.

Residente no Dubai há 12 anos, Maria Conceição confessa que "odeia" o frio e ainda recorda o sofrimento que passou durante a caminhada que fez em 2011 para atingir o polo norte.

Desta vez, apesar de ainda vigorar o verão antártico, terá de enfrentar temperaturas que nunca sobem acima dos 25 graus centígrados negativos e que podem descer até aos 40 graus centígrados negativos, agravadas pelos ventos fortes.

A exposição por mais de 30 segundos a temperaturas destas podem resultar em queimaduras graves na pele e, em certas situações, à perda de dedos das mãos ou dos pés.