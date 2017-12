Uma das vítimas do atropelamento deliberado de um grupo de peões no dia 21 de dezembro, no centro de Melbourne, morreu na noite de sexta-feira num hospital daquela cidade australiana, informou hoje a imprensa local.

O cidadão australiano de 83 anos, identificado como Antonio Crocaris, é a primeira pessoa a morrer na sequência do ataque que causou 19 feridos de diferentes nacionalidades, seis dos quais continuam hospitalizados. O atropelamento ocorreu numa movimentada via pedonal perto da estação de comboios Flinders Street. Até à data, a polícia australiana imputou 18 acusações por tentativa de homicídio e por colocar em perigo a vida das pessoas a Saeed Noori, um refugiado afegão de 32 anos, com um historial de problemas mentais e de consumo de estupefacientes, que em 21 de dezembro investiu o seu veículo contra duas dezenas de peões no centro de Melbourne, no sudeste do país. As autoridades disseram que não havia “provas” de que o atropelamento foi um ato terrorista.