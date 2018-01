Maria Teresa Ramalho, atriz e escritora, com o pseudónimo de Ângela Sarmento, encontrava-se internada naquela unidade hospitalar desde 12 de outubro.

O corpo da atriz, segundo a mesma fonte, seguirá ainda hoje para Salvaterra de Magos, onde residia, e o funeral realizar-se-á na quarta-feira de manhã, naquela vila do distrito de Santarém.

Maria Teresa Guerra Bastos Gonçalves de Morais Sarmento Ramalho, conhecida como Tareka, nasceu há 90 anos, em Lisboa, em 22 de novembro de 1927.

Tornou-se conhecida do grande público como Tareka, em 1976, no concurso televisivo "A visita da Cornélia", em que, com o filho Tozé Martinho, formou uma das principais equipas deste programa da RTP.