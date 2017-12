A atriz norte-americana Rose Marie, conhecida pela participação na série "The Dick Van Dyke Show", morreu na quinta-feira aos 94 anos em Los Angeles, informou o seu 'site' oficial em comunicado.

“O céu acaba de tornar-se algo muito mais divertido”, referiu com humor a nota de imprensa, acompanhada de uma foto da atriz junto a um cão.

Nascida em 15 de agosto de 1923 em Nova Iorque, Rose Marie Mazetta tornou-se conhecida do público norte-americano graças à personagem de Sally Rogers na série “The Dick Van Dyke Show”.

Na sua carreira destaque também pelo trabalho em “The Doris Day Show” e pela participação no programa de entretenimento “The Hollywood Squares”.

Em 2016, Rose Marie publicou as suas memórias, sob o título “Hold The Roses”, e este ano estreou o documentário “Wait For Your Laugh”, sobre a vida e carreira.