O produtor norte-americano, de música 'soul', Rick Hall, que se tornou conhecido pelo trabalho com autores como Otis Redding, Little Richard e Aretha Franklin, morreu aos 85 anos, em Alabama, nos Estados Unidos, foi hoje anunciado.

De acordo com a família, Rick Hall faleceu na terça-feira, na sequência de um cancro, na pequena cidade de Muscle Shoals, perto do estúdio Fame, que tinha fundado.

"Esperamos que o grupo de música do Paraíso, esteja pronto para o receber, de contrário vão ter problemas", comentou a família, no comunicado divulgado.

Rick Hall fez do seu estúdio um nome incontornável da música soul nos Estados Unidos, produzindo para, entre outros, Etta James, Wilson Pickett, Otis Redding, Little Richard ou Aretha Franklin, que ali gravou um dos seus primeiros êxitos, "I Never Loved a Man (the Way I Love You)".

Vindo de uma família branca, pobre, conseguiu ser reconhecido no meio afro-americano, confrontado também com as dificuldades resultantes da cultura segregacionista do Alabama.

"Eu sou um deles, sinto-me negro", disse um dia Rick Hall, numa entrevista televisiva.