Num ano marcado por grandes incêndios, Portugal esteve nas notícias pelas piores razões. Uma das formas de ajudar os concelhos mais afetados passa pelo estímulo à economia local. Por isso, o SAPO 24 apresenta-lhe várias sugestões sobre o que comer e onde dormir nos vários concelhos a que as chamas não deram tréguas neste verão, para que, pouco a pouco, se possam reerguer.

Nelas faz parte da Região do Dão o que, naturalmente, confere ao vinho um estatuto diferenciador dos outros produtos regionais. Em Nelas produzem-se alguns dos melhores vinhos do Dão, está aqui sediado o Centro de Estudos Vitivinícolas e é no concelho que se realiza a Festa do Vinho do Dão, o maior evento de promoção deste produto. Mas o vinho não está sozinho: associado a este néctar está o Queijo da Serra, de cuja região demarcada Nelas faz parte, e uma rica gastronomia. Outro produto de referência é o azeite.

Produtores de Queijo da Serra:

- Quinta da Lagoa

- Quinta da Lapa

- Compotas da Casa do Miradouro

- Azeites Mondegão

Para conhecer melhor o concelho, veja também as nossas sugestões de casas de turismo rural onde poderá desfrutar da hospitalidade beirã.

Unidades de turismo rural:

Casa das Morgadas

R. das Morgadas, 7

3520-064 Nelas

T. 916 715 290

Site: http://www.casadasmorgadas.pt/

E-mail: casadasmorgadas@gmail.com

Casas do Pátio - Country Houses & Nature

Travessa da Calçada, Caldas da Felgueira

3525-207 Canas de Senhorim

T. 966 540 330 | 968 487 975

Site: https://casasdopatio.pt/pt/

E-mail: info@casasdopatio.pt | reservas@casasdopatio.pt

Moinhos do Pisão

Largo da Associação - Pisão

3520-228 Moreira

T. 969 919 554

Site: http://www.moinhosdopisao.pt/ | https://www.facebook.com/www.moinhosdopisao.pt/

E-mail: info@moinhosdopisão.pt

Quinta da Fata

Rua da Fata

3520-225 Vilar Seco

T. 232 942 332 | 914 559 086

Site: http://www.quintadafata.com/

E-mail: geral@quintadafata.com

Quinta da Pedra Mija

Lugar da Soma

3520-147 Santar

T. 936 256 016

Site: http://pedramija.com/

E-mail: quintadapedramija@gmail.com

Quinta dos Castanheiros

Rua da Fonte, 1

5320-023 Negreda, Vinhais

T. 273 989 103 | 962 044 060

Site: http://www.quinta-dos-castanheiros.com/

E-mail: info@quinta-dos-castanheiros.com

Caso queira conhecer toda a oferta hoteleira existente em Nelas, clique aqui.