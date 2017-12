O gabinete do ministro da Cultura disse hoje à Lusa que vai nomear o jornalista Nicolau Santos presidente da Lusa, substituindo Teresa Marques no cargo.

Num texto enviado à Lusa, Nicolau Santos adianta que “há poucos dias” recebeu um convite para ser presidente do Conselho de Administração da agência de notícias Lusa.

“Ponderei muito se o deveria aceitar, até porque isso me impede de continuar a escrever para o jornal, fazer o Expresso da Meia Noite ou ser comentador na Antena 1″, afirma Nicolau Santos, referindo que conversou sobre o assunto com o presidente executivo da Impresa, Francisco Pedro Balsemão.

“E acabei por aceitar o desafio, esperando contribuir para tornar a Lusa uma agência noticiosa adaptada aos grandes desafios que se colocam aos media no século XXI”, prossegue.

Em 15 de dezembro, a Impresa tinha anunciado que Nicolau Santos, diretor-adjunto do Expresso, iria deixar o título no final do ano, mantendo-se como cronista do jornal e comentador na SIC Notícias.

“Ao fim de 19 anos, nove meses e 30 dias como jornalista do Expresso entendi que tinha chegado a altura de deixar os quadros do grupo Impresa e concluir alguns projetos que tenho em mãos. Ao comunicar a minha decisão, o grupo Impresa convidou-me para continuar a colaborar, mantendo a minha página de opinião no Expresso e escrevendo artigos para o Expresso Diário, além de continuar a co-apresentar o Expresso da Meia Noite, o que faço desde fevereiro de 2002, inicialmente com Ricardo Costa e, mais recentemente, também com Bernardo Ferrão”, refere o jornalista.