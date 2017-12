O condado de Wisconsin queria aprovar medidas que obrigavam as carroças dos amish a ter cinto de segurança, retrovisores e os condutores a terem carta. A moção foi chumbada por ir contra os valores do grupo religioso, ainda que, desde 2009, estas carroças tenham provocado nove mortos.

A batalha começou no dia 12 de dezembro, quando as autoridades de um pequeno condado de Wisconsin propuseram submeter as carroças, utilizados pelo grupo religioso amish, às regulações aplicadas aos veículos a motor. As autoridades propunham que os veículos tivessem espelhos retrovisores e que os condutores utilizassem cintos de segurança e tivessem uma licença para conduzir. Era também pedido que as carroças tivessem para-brisas, assentos para crianças com menos de 8 anos e que o veículo estivesse coberto por um seguro.

A proposta foi apresentada por Bill Winch, membro do concelho de supervisores do condado, que considera que estas medidas seriam “uma forma de salvar vidas”, disse ao USA Today. Winch assume que esta proposta surge na sequência das queixas dos residentes acerca dos acidentes que têm acontecido nos últimos anos - desde 2009 que nove pessoas morreram em acidentes que envolveram carroças dos membros da comunidade amish.

Com esta proposta, reforça Winch, os condutores teriam de ter uma licença para conduzir, o que significa que tinham de ter mais de 16 anos e submeter-se a um exame teórico que testa os conhecimentos acerca das regras da estrada. Contudo, Lance Pliml, presidente do concelho de Wood County, afirma que neste momento os condutores das carroças amish são crianças, muitas vezes com pouco mais de 10 anos.

O professor da Universidade de Wisconsin-Madison, Mark Louden, especialista em língua amish, disse ao USA Today que esta a proposta [de aplicar às carroças regras semelhantes à dos veículos a motos] “completamente impraticável”, uma vez que a comunidade a ia considerar uma violação das suas crenças e valores. Este sentimento, por sua vez, conduziria à retirada dos amish de Wisconsin, cidade que tem a quarta maior população amish dos EUA - cerca de 15 mil, divididos em 60 comunidades. Em todo o território americano são atualmente mais de 300 mil pessoas.

A pressão para que a proposta fosse chumbada veio da própria comunidade - que prometeu o êxodo caso a medida fosse para a frente - o que fez com que, na votação no Conselho do Condado, a moção caísse por terra.

Lance Pliml, presidente do concelho de Wood County, considera que algumas alterações nas carroças vão acabar, no futuro, por ser aprovadas. Por exemplo, o Departamento Gestão e Emergência do Condado de Wood e os membros do Conselho do Condado têm trabalhado com a comunidade amish para que esteja atue em conformidade com as leis estaduais em relação à iluminação e sinais refletores. “O município entregou novas luzes para aqueles que tivessem disponíveis para as usar”, disse Pliml.

Amish é um grupo religioso cristão anabatista (chamada “ala radical” da Reforma Protestante) que se separou da própria igreja anabatista para seguir Jakob Amman, um religioso de origem suíça. A maioria fala um dialeto alemão conhecido como o alemão da Pensilvânia (“pennsylvania dutch”) e são conhecidos por viverem na penumbra da sociedade - rejeitam a tecnologia e não prestam serviço militar. O grupo religioso Amish segue a ética do Novo Testamento.