O fundador do CDS Diogo Freitas do Amaral lamentou hoje a morte do seu "grande amigo" Rui Pena, recordando a vocação parlamentar e os "trabalhos legislativos de grande valor" que elaborou.

“Era um grande amigo meu. Foi um aluno brilhante na Faculdade de Direito de Lisboa, foi fundador do CDS e esteve sempre presente nos órgãos dirigentes do partido de 1974 a 1982”, sublinhou, em declarações à agência Lusa, Freitas do Amaral, ex-líder do CDS e antigo vice-primeiro-ministro.

De acordo com o ex-candidato a Presidente da República e antigo ministro dos Negócios Estrangeiros, Rui Pena “tinha particular vocação para os trabalhos parlamentares, tendo sido líder do grupo parlamentar do CDS vários anos”.

Freitas do Amaral recordou também que Rui Pena “foi ministro da Reforma Administrativa no Governo PS-CDS, em 1978, e no Governo do PS chefiado por António Guterres foi ministro da Defesa”.

“Em ambos os cargos elaborou trabalhos legislativos de grande valor, que infelizmente ainda não foram publicados. Espero que o PS ajude a fazê-lo”, afirmou ainda Diogo Freitas do Amaral.

O advogado e ex-ministro da Defesa Rui Pena morreu hoje de manhã, aos 78 anos, em Lisboa, informou o escritório de advogados que fundou.

Rui Rodrigues Pena nasceu em Torres Novas, em 25 de dezembro de 1939, formou-se na Faculdade de Direito de Lisboa, teve militância no CDS, tendo sido ministro da Defesa no Governo de António Guterres, nos anos 90.