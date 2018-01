As cerimónias fúnebres do advogado e ex-ministro da Defesa Rui Pena, que hoje morreu aos 78 anos, vão realizar-se na terça-feira, na Basílica da Estrela, em Lisboa, informou a sociedade de advogados que fundou.

O velório tem início hoje às 18:00, estando prevista uma missa pelas 21:00. O funeral, depois de uma missa pelas 15:00 de terça-feira, está reservado para familiares e amigos, de acordo com um comunicado da CMS Rui Pena & Arnaut.

Nascido em Torres Novas, em 25 de dezembro de 1939, Rui Pena formou-se na Faculdade de Direito de Lisboa, foi militante e dirigente no CDS, ministro da Reforma Administrativa no Governo PS-CDS (1978), liderado por Mário Soares, tendo voltado a ser, 22 anos mais tarde, titular da Defesa Nacional no executivo chefiado pelo socialista António Guterres, de 2000 a 2002.