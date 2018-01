O primeiro-ministro, António Costa, considerou hoje que o antigo ministro e advogado Rui Pena foi “um jurista ilustre” e um cidadão politicamente empenhado, sobretudo no período fundador da democracia portuguesa após o 25 de Abril de 1974.

“Foi com profunda tristeza que tomei conhecimento do falecimento do doutor Rui Pena”, refere uma nota do líder do executivo enviada à agência Lusa.

Rui Pena, ministro da Reforma Administrativa do II Governo Constitucional chefiado por Mário Soares e da Defesa Nacional no segundo Governo de António Guterres (1999/2002), morreu hoje de manhã, aos 78 anos, em Lisboa, informou o escritório de advogados que fundou.

De acordo com o primeiro-ministro, o antigo dirigente do CDS e, posteriormente, na década de 90, fundador do Movimento Humanismo e Democracia (MHD), foi um “jurista ilustre, cidadão ativo e politicamente empenhado, em especial no período fundador da democracia portuguesa, que serviu como deputado entre 1976 e 1983 e ministro nos II e XIV Governos Constitucionais”.

“Aos seus familiares e amigos apresento as minhas sentidas condolências”, acrescenta-se na mesma nota.