"O CDS tem sido muito crítico em relação à forma como se atingem estes resultados, nomeadamente com quebras muito grandes na qualidade do serviço público", frisou.

Numa nota divulgada no portal da Presidência da República na Internet, Marcelo Rebelo de Sousa deixou, na sexta-feira, "quatro chamadas de atenção", alertando contra eleitoralismos e pedindo incentivo ao tecido empresarial e "sensatez orçamental" aquando do debate em torno das despesas de funcionamento do Estado.

Nesse sentido, a líder do CDS recordou um diploma recentemente aprovado, pelo qual o seu partido "se bateu muito", que vai permitir saber a cada mês que áreas "estão a ser objeto de cativações", frisando que não interessa apenas os orçamentos aprovados, mas a sua execução.

Durante a manhã, Assunção Cristas entrou em lojas no centro da vila de Castanheira de Pera, cumprimentou populares, entrou no quartel dos bombeiros e visitou a Aldeia do Natal instalada na sede do município.

No final da visita, endereçou "uma palavra de ânimo" às pessoas de Castanheira, como às de todos os outros concelhos que foram afetados pelos incêndios de junho e de outubro.

A líder do CDS espera que o próximo ano "seja um ano melhor, bem diferente, de esperança e renascimento para estes territórios".