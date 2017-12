Num ano marcado por grandes incêndios, Portugal esteve nas notícias pelas piores razões. Uma das formas de ajudar os concelhos mais afetados passa pelo estímulo à economia local. Por isso, o SAPO 24 apresenta-lhe várias sugestões sobre o que comer e onde dormir nos vários concelhos a que as chamas não deram tréguas neste verão, para que, pouco a pouco, se possam reerguer.

A gastronomia do concelho de Oliveira de Frades é rica e diversificada: tem muito por onde escolher, da vitela à Lafões ao arroz de cabidela, dos rojões e enchidos ao cabrito assado no forno. Mas a verdadeira estrela do concelho são as queijadinhas de Oliveira de Frades, confeccionadas à base de gemas de ovos e açúcar.

Oliveira de Frades é também a Capital do Frango do Campo. Anualmente, na terceira semana de julho, realizam-se as Festas do Concelho e a Mostra Gastronómica que inclui naturalmente o Frango do Campo.

O artesanato vai sobrevivendo graças à persistência de alguns artesãos nos ofícios de latoeiro, canteiro, encadernador/dourador e no campo do fabrico de peneiras e crivos e de capuchas de burel.

Se quiser ficar a conhecer estas formas de expressão de cultura popular, o melhor é mesmo por-se a caminho mas, para lhe aguçar a curiosidade, espreite aqui a loja "Retrosaria Linhas & Pontos", que mostra produtos como bordados, rendas e artes decorativas.

No que diz respeito ao alojamento, podem encontrar-se na área do concelho variadas unidades hoteleiras. As unidades de turismo rural primam pela qualidade arquitectónica dos edifícios e pelo facto de manterem a traça original da habitação.

Casa da Aldeia

Souto de Lafões

3680- 321 Oliveira de Frades

T. 967 647 993

Site: http://www.casadaldeia.pt/

E-mail: reservas@casadaldeia.pt

Casa do Aido Santo

Nespereira

3660 Oliveira de Frades

T. 232 762 763 | 966 059 265

Site: http://www.casaaidosanto.com/index.php

E-mail: info@casaaidosanto.com

Quinta das Delícias

São Tiaguinho

3680-285 São Vicente de Lafões

T. 232 763 323 | 914 720 682

Site: http://www.quintadasdelicias.pt/

E-mail: geral@quintadasdelicias.pt

Quinta dos Caibrais

Póvoa da Ussa

3680-021 Oliveira de Frades

T. 93 47 77 666

Site: http://quintadoscaibrais.pt/wp/

E-mail: geral@quintadoscaibrais.pt