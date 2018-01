A PSP anunciou hoje a detenção de 14 pessoas na sequência da operação policial montada para o dérbi lisboeta que opôs o Benfica ao Sporting (1-1) em jogo da 16.ª jornada da I Liga de futebol.

"A PSP registou neste policiamento até ao momento 14 detenções, 13 delas por posse de engenhos pirotécnicos e um por arremesso de objetos às forças policiais. O policiamento decorreu sem incidentes de maior", disse à Agência Lusa a comissária Helga Fiúza.

Esta força de policial levantou ainda um auto de notícia de contraordenação e um auto de identificação por excesso de álcool.

Tal como na ida para o Estádio da Luz, na caixa de segurança que conduziu os adeptos do Sporting para o Estádio de Alvalade contou com a presença do presidente dos 'leões ', Bruno de Carvalho.

O Benfica empatou esta quarta-feira, com o Sporting, por 1-1, em jogo da 16.ª jornada da I Liga de futebol, com os golos a serem apontados por Gelson Martins, aos 19 minutos, e Jonas, aos 90.

Com este resultado o Sporting desce para o segundo lugar da I Liga, com 40 pontos (FC Porto assume a liderança isolada, com 42 pontos, fruto do triunfo frente ao Feirense, por 2-1), e o Benfica permanece no terceiro posto, com 37.