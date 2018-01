A Assembleia da República aprovou hoje um projeto de resolução do partido ecologista "Os Verdes" recomendando ao Governo a atribuição do subsídio de risco aos profissionais da PSP.

A iniciativa de "Os Verdes" foi apresentada na sequência de uma petição promovida pela Associação Sindical dos Profissionais da Polícia (ASPP/PSP), hoje discutida em plenário, e recebeu votos favoráveis de todos os partidos, com exceção do PS, que se absteve.

A petição da ASPP/PSP pela atribuição do subsídio de risco aos profissionais da PSP foi subscrita por cerca de 7.500 cidadãos.

De acordo com o projeto de resolução aprovado, o parlamento "recomenda ao Governo que desenvolva as diligências necessárias com vista a atribuir o subsídio de risco aos Profissionais da PSP, cujo valor deverá ser negociado com as Associações representativas dos profissionais da Policia de Segurança Pública".