A festa de passagem de ano na Praia de Mira foi "a maior de sempre", tendo atraído cerca de 40 mil pessoas, que esgotaram hotéis e restaurantes, disse à Lusa o presidente da Câmara de Mira.

"Foi um grande sucesso para a economia local, uma vez que durante todo o fim de semana a hotelaria esteve lotada e os restaurantes funcionaram em pleno. Foram muitos aqueles que visitaram Mira, contribuindo para este evento, de forma decisiva, para o combate à sazonalidade típica do setor do turismo", disse Raul Almeida.

O autarca sublinha que "esta entrada em 2018 representou também um sinal de esperança para as gentes de Mira, que em 2017 viram mais de 60% do seu território arder, com dezenas de habitações destruídas e diversas unidades industriais, o que colocou centenas de postos de trabalho em risco"

O "réveillon" da Praia de Mira 2017/18, que teve como cabeça de cartaz o cantor Matias Damásio, foi apoiado financeiramente por fundos do programa de qualificação turística Valorizar.

Segundo Raul Almeida, a comparticipação dos fundos comunitários do Valorizar - Programa de Apoio à Valorização e Qualificação do Destino do Turismo de Portugal foi de 90% dos custos do evento, estimados em 70 mil euros.

O financiamento resultou de uma candidatura aos incentivos do Portugal 2020, apresentada na sequência dos incêndios que atingiram o concelho em outubro do ano passado.

A candidatura foi apoiada pela Entidade Regional Turismo Centro, que classificou a passagem de ano da Praia de Mira como um evento "mobilizador, de dimensão nacional, capaz de atrair visitantes à região".

Raul Almeida garante que "a Câmara municipal de Mira encontra-se já a trabalhar na próxima passagem de ano, a qual contará com algumas surpresas e moldes ligeiramente diferentes".