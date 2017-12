Para Nádia Piazza, "chegou o tempo de ação, o tempo da concretização de medidas geradoras de impacto e de mudanças de fundo no território e no futuro das populações".

"As políticas públicas foram anunciadas e o compromisso está escrito e tomamo-lo como sério", disse a presidente da AVIPG, durante o discurso de inauguração da sede, que ocupa uma antiga escola primária da pequena aldeia da Figueira, no concelho de Pedrógão Grande.

Durante o discurso, não faltaram palavras de agradecimento para diversas instituições e pessoas, com um enfoque especial no Presidente da República, que ouvia o discurso.

Nádia Piazza agradeceu a "presença constante" do chefe de Estado e o facto de ter mantido "a memória acesa de toda uma nação" em relação à tragédia de junho.

"A sua persistência e retidão fizeram acontecer o impensável", notou, considerando que, "num tempo onde impera o individualismo", a solidariedade emergiu, através do "exemplo de entrega e abnegação" de Marcelo Rebelo de Sousa.

Emocionada, a presidente da AVIPG agradeceu ao Presidente da República "por ser o guardião do tempo, do tempo presente, para que perdurasse na memória de todos e no coração de muitos como uma chama que não se pode calar".

"Não se pode calar a dor de uma perda tão atroz. Não se pode calar a perda de famílias inteiras para o caos e a incompetência dos homens. Não se pode calar a voz perante a corrupção instalada e que mina toda a uma sociedade que poderia ser muito mais inclusiva, justa e igualitária em oportunidades. A si dedicamos essa causa, a si dedicamos esta casa [a sede da associação], a casa dos bravos, a casa dos livres, a casa de todos nós", sublinhou.

Para Nádia Piazza, de uma "singela escola, far-se-á um futuro diferente".